Представник ООН щодо Сирії повідомив про прогрес під час п’ятого раунду переговорів

Представник ООН щодо Сирії Стефан де Містура повідомив, що під час п’ятого раунду мирних переговорів між лідерами опозиції та представниками уряду досягнуто сталого прогресу, але до мирної угоди залишається ще далеко.

Після дев’ятиденних переговорів у Женеві Стефан де Містура заявив, що сторони висловилися за проведення нового раунду переговорів, однак нова дата не була визначена. За словами представника ООН, переговори перебувають все ще на попередній стадії і зосереджені на вирішенні чотирьох блоків питань: управління, розробка нової конституції Сирії, вибори і боротьба з тероризмом.

Він висловив стурбованість з приводу статусу угоди про припинення вогню, укладеного за посередництва Росії, Ірану і Туреччини. Де Містура закликав три країни, які спонсорують переговори в Астані, Казахстан, «оживити угоду припинення вогню». За його словами, успішна робота в Астані щодо припинення вогню підсилює женевський формат, і навпаки.

Протягом останніх двох тижнів бойові дії у Сирії активізувалися в районі столиці країни Дамаска і у провінції Хама.

Збройний конфлікт у Сирії почався у березні 2011 року з протестів проти президента Башара Асада. Відтоді, щонайменше 300 тисяч людей загинули і мільйони були змушені покинути власні домівки через бойові дії, що створило одну з найбільших міграційних криз у в Європі з часів Другої світової війни.

У конфлікті також беруть участь бойовики угруповання «Ісламська держава», які воюють фактично проти обох сторін – уряду і повстанців.