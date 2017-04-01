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01 Квітень 2017, Київ 16:45
Новини | Події

Ввечері центр Києва перекриють через «Французьку весну» – КМДА

Відкриття фестивалю «Французька весна» 2016-го на Європейській площі у Києві

Відкриття фестивалю «Французька весна» 2016-го на Європейській площі у Києві

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Київська міська адміністрація повідомила про заборону на в’їзд усіма видами транспорту по вулицях поблизу Софійської площі у зв’язку з проведенням у столиці відкриття фестивалю «Французька весна».

Заборона триватиме із 19 до 22 години і стосуватиметься Малої Житомирської, Софійської та частини Володимирської вулиці, Рильського провулку та Володимирського проїзду, йдеться у повідомленні. Маршрут руху громадського транспорту, який раніше включав згадані вулиці, тимчасово змінять.

Французький інститут в Україні із 2004-го організовує у Києві та регіонах щорічний фестиваль «Французька весна».

Як анонсувалось раніше, 1 квітня у столиці фестиваль відкриється на Софійській площі виставою «Галілео» французької компанії «Deus ex machina», а потім протягом місяця заплановані різні заходи, зокрема, концерти, кінопокази, презентації книжок.

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