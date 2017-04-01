У перший «день тиші» на Донбасі поранені четверо українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій, попри оголошене з 1 квітня перемир’я, від початку доби поранені четверо українських військових. Про це станом на 18:00 повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За його даними, «ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою, з початку доби противник 20 разів порушив режим «тиші».

Найбільше порушення, як твердять українські військові сталося на Донецькому напрямку поблизу Луганського, де підтримувані Росією бойовики відкривали вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Також булонеспокійно на Маріупольському напрямку, а на Луганщині сепаратисти виявляли мінімальну активність.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримуються режиму «тиші», вогонь у відповідь не відкривають», – стверджує штаб АТО.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» звинувачують у зриві перемир’я Збройні сили України. Донецькі бойовики, зокрема, стверджують, що українські військові обстріляли бригади ремонтників у районі Донецької фільтрувальної станції.

Учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 березня домовилися про перемир’я на Донбасі з 1 квітня. Дотепер після укладення таких домовленостей обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривали. І українські силовики, і сепаратисти заперечували свою вину. Сторони конфлікту звинувачували одна одну у порушеннях і провокаціях.