Узгоджене сторонами конфлікту на Донбасі з півночі 1 квітня припинення вогню спрацювало не повністю, кажуть у штабі української воєнної операції. За даними штабу АТО, російські сили та їхні найманці порушили перемир’я 18 разів: стріляли на Маріупольському і Донецькому напрямках, проте на Луганщині було тихо. Проросійські бойовики також повідомляють про порушення режиму тиші. Про припинення вогню домовилися в Мінській контактній групі ще 29 березня, а президент України віддав відповідний наказ 30 березня.

Станом на 17:00 українські військові дев’ять обстрілів нарахували на Донецькому напрямку, стільки ж – на Маріупольському. Як наголосив речник штабу АТО Ярослав Чепурний, обстріли були вдвічі менш активними.

Під час більшості з обстрілів бойовики майже не використовували важкого озброєння. Лише в Луганському двічі використали міномети калібрів 82 і 122 міліметри

«Під час більшості з обстрілів бойовики майже не використовували важкого озброєння. Лише в Луганському двічі використали міномети калібрів 82 і 122 міліметри. У селищі Водяне на Маріупольському напрямку стріляли з протитанкового комплексу. Решта обстрілів – стрілецька зброя і гранатомети. Також продовжують працювати снайпери», – зазначив речник штабу АТО Ярослав Чепурний

Поблизу Новолуганського після півночі було тихо, розповіли Радіо Свобода бійці батальйону «Донбас-Україна». Дотримувалися перемир’я і на позиціях 30-ї бригади поблизу міста Докучаєвськ Донецької області, яке контролюють проросійські бойовики.

Тут вони продовжують укріплювати позиції, розповідають бійці 30-ї бригади. Минулого разу, коли тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню, бойовики прорили нову траншею – 500 метрів за 20 днів, говорять солдати.

«Вони організували роботу, по 30 людей одночасно рило окоп», – розповів Радіо Свобода командир одного з опорних пунктів бригади на передовій. Боєць із позивним «Отжим» воював в Іраку в складі українського контингенту, потім працював за кордоном. Повернувся в лютому 2015 року, і вдома його вже чекали аж дві повістки про мобілізацію. Пізніше він підписав контракт із Збройними силами.

Бойовики війну закінчувати не збираються – український військовий

Про те ж говорить боєць 30-ї бригади із позивним «Племяш». У листопаді солдат отримав осколкове поранення в ногу, але встав на ноги менше ніж за два тижні. Режим тиші на його пам’яті оголошували дуже часто, але жодного разу він не спрацьовував. Він служить тут уже дев’ять місяців, на війну відправився через місяць після народження дитини.

Кожний режим тиші закінчується прильотом 82- чи 122-міліметрової міни

«Кожний режим тиші закінчується прильотом 82- чи 122-міліметрової міни. Бойовики вирівнюють лінію оборони. По всій лінії населеного пункту в них є кулеметні вогневі точки – прогрес можна легко побачити. Вони не збираються закінчувати війну, і зараз, щоб взяти Докучаєвськ, то треба або купу наших людей покласти, або «Градами» просто обстрілювати», – говорить боєць.

До півночі 1 квітня позиції бригади обстрілювали з мінометів, БМП і навіть артилерійських установок. Проте після півночі обстріли припинилися.

Ми маємо стримуватися, допоки це не буде дуже серйозно

«До 12-ї години було чутно «виходи» артилерійські, потім на нашому напрямку було спокійно. Можливо, пару днів буде й тиша, а потім, з мого досвіду, вони починають провокативні обстріли. Ми маємо стримуватися, допоки це не буде дуже серйозно. Зазвичай по нас стріляють з БМП, мінометів і важкої зброї», – говорить боєць із позивним «Футболіст». У мирному житті, на Житомирщині, він і сам грав у футбол, і тренував дітей.

Як повідомляють контрольовані проросійськими бойовиками ЗМІ, в Донецьку у порушенні перемир’я обвинуватили Збройні сили України. За твердженням ватажків підтримуваного Росією угруповання «ДНР», починаючи з півночі, українські військові обстріляли позиції бойовиків сім разів.