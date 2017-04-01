Ремонт ЛЕП під Авдіївкою припинений через обстріл – міністерство

Роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки лінії електропередач припинено через черговий обстріл. Про це у Twitter 1 квітня повідомило міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«На 17:00 ремонтні бригади розпочали роботу, але припинили її через черговий обстріл. За умови тиші завтра роботи продовжаться», – йдеться у повідомленні.

Авдіївка вкотре залишилася без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, що сталося 29 березня в результаті бойових дій. У місті було тимчасово припинене водопостачання.

31 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що електромонтажники в супроводі саперів Держслужби з надзвичайних ситуацій, представників СЦКК (Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню – ред.) та місії ОБСЄ полагодили незначні пошкодження кабелю, але виявили пориви лінії електропередач на території, підконтрольній бойовикам.