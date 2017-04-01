Письменники США закликали Росію звільнити кримського журналіста Миколу Семену

Американська письменницька організація PEN America закликала звільнити українського журналіста з Криму, автора сайту «Крим.Реалії» Миколу Семену, якого Росія переслідує за критику анексії півострова. Заява такого змісту оприлюднена 31 березня на сайті PEN America.

Американські письменники нагадують, що Микола Семена 19 квітня 2016 року був звинувачений у діях проти «територіальної цілісності Російської Федерації».

«Справа (Семени – ред.) є частиною більш широкого російського наступу на незалежні засоби масової інформації та інакомислення в Криму, і в більш широкому плані на вільне вираження в регіоні», – ідеться в заяві PEN America.

Також автори заяви вказують на затримання в травні 2014 року режисера та активіста Олега Сенцова, який був засуджений до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Раніше цього тижня американська філія міжнародної правозахисної організації письменників PEN International присудила українському режисеру Олегу Сенцову щорічну премію Барбари Ґолдсміт, яку вручають «в’язням сумління».

Справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам Семена наполягає, що реалізовував своє право на «свободу вираження поглядів».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема, і на Миколу Семену.