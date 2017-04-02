Бойовики на Донбасі за добу 37 разів порушили перемир'я – штаб

За добу підтримувані Росією бойовики на Донбасі 37 порушили режим тиші, оголошений в рамках Мінського процесу. Про це повідомили у штабі української воєнної операції.

За даними штабу, обстріли велися з мінометів, БМП, стрілецької зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а поблизу Водяного був застосований протитанковий ракетний комплекс. Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Маріупольському напрямку, найменш інтенсивні бої – на Луганському.

Четверо військових за добу дістали поранень. Збройні сили України, за даними штабу АТО, дотримуються режиму припинення вогню.

Угрупованнях «ДНР» «ЛНР» наразі не повідомляють про обстріли за останню добу. Напередодні угруповання звинувачувало ЗСУ в порушенні режиму тиші.

Учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 березня домовилися про перемир’я на Донбасі з 1 квітня. Проте обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.