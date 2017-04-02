На Рівненщині убили адвоката та поранили її чоловіка

У місті Дубно на Рівненщині убили адвоката і колишнього кандидата на посаду міського голови Віту Шаблій та поранили її чоловіка. Мертву 43-річну жінку з вогнепальним пораненням виявили поліцейські, які прибули на виклик близько 20-ї години 1 квітня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Віта Шаблій до 2002 року працювала на посадах секретаря судового засідання та консультанта Дубенського міськрайонного суду, була юрисконсультом Дубенського цукрового заводу, помічником судді Дубенського міськрайонного суду. Адвокатською діяльністю займалася з 2008 року. Під час Революції гідності Шаблій була лідером дубенського Майдану. На минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партії «Свобода». У минулому році була кандидатом на посаду директора Дубенського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Її чоловік В’ячеслав Чайка – колишній начальник обласної міліції, однак очолював управління МВС лише упродовж кількох і відмовився від цієї посади через опір громади.