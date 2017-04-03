У кремлівській Раді з прав людини закликали перевірити дані про переслідування геїв у Чечні

Голова президентської Ради з прав людини Росії Михайло Федотов закликає «ретельно перевірити» повідомлення про переслідування представників ЛГБТ-спільноти у Чечні.

Федотов заявив, що сконтактував із чеченськими колегами з цього приводу, однак йому відповіли, що у них таких даних немає. «Але сигнал настільки жахливий, що, безумовно, потребує ретельної перевірки», – зазначив він.

1 квітня російська «Нова газета» опублікувала дані розслідування, з якого випливає, що в Чечні розгорнули кампанію насильства і переслідувань представників ЛГБТ-спільноти.

Речник голови республіки Альві Карімов не підтвердив цю інформацію, але заявив, що «якби в Чечні були такі люди, їхні родичі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються».

Член ради з прав людини при голові Чечні Хеда Саратова заявила в ефірі радіостанції «Говорит Москва», що поліція і «вся судова система» в Чечні сприйняла б убивства гомосексуалів їхніми родичами «з розумінням». Вона сказала, що й сама «навіть не стала б розглядати» заяви щодо таких злочинів.

Громадські й релігійні діячі Чечні назвали публікацію «Нової газети» абсолютною брехнею і наклепом, що ображає гідність чоловіків-чеченців і пообіцяли, «що відплата наздожене справжніх підбурювачів: де б і ким би вони не були, без терміну давності».

3 квітня Рада російської ЛГБТ-мережі має намір подати до Слідчого комітету Росії заяви з вимогою перевірити матеріали, опубліковані «Новою газетою», а також публічні заяви чеченських офіційних осіб у зв’язку з цим. В організації закликають евакуювати людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією з республіки.

Протести проти сексуальних меншин охопили російський Кавказ на початку березня, коли стало відомо про існування заявок на проведення гей-парадів в Нальчику, Черкеську, Ставрополі і Майкопі. У соцмережах з’явилися заклики до вбивства людей нетрадиційної сексуальної орієнтації.