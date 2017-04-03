Нацбанк спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Національний банк України спростовує інформацію про те, що голова НБУ Валерія Гонтарева подала заяву про відставку. Про це йдеться у відповіді прес-служби банку на запит Радіо Свобода.

«Прес-служба не підтверджує інформацію щодо відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої. Як ви знаєте, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі Правління. Наразі усі члени Правління НБУ працюють за планом та мають щільний графік роботи», – заявили в прес-службі НБУ.

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на депутата від БПП Ірину Луценко повідомили, що Гонтарева подала заяву про відставку з посади голови НБУ.

Цього місяця Валерія Гонтарева заявила, що готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура «професіонала і технократа». Голова НБУ також заявила, що за місяць попередить про свій відхід із Нацбанку.

На початку березня з’явилися повідомлення в ЗМІ про те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева таки планує піти з посади. Перед цим у Нацбанку спростували інформацію про можливу відставку Гонтаревої. Зокрема, за інформацією Kyiv Post, Валерія Гонтарева чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів. Наприкінці січня вона заявила, що упродовж цього року Україна може отримати чотири транші від МВФ.

Гонтареву призначили на посаду голови НБУ у червні 2014 року.