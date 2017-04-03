У Кремлі не згодні зі звинуваченнями Польщі на адресу російських диспетчерів

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що в Кремлі не згодні з висновками польських слідчих, які звинуватили російських диспетчерів у навмисному провокуванні авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинули тодішній президент Польщі Лех Качинський з дружиною і представники урядової делегації.

Пєсков заявив, що Росія також веде розслідування катастрофи.

«Безумовно, обставини цієї трагедії, цієї катастрофи вже досить серйозно досліджені, вивчені. Звичайно, погоджуватися з такими висновками не видається за можливе. Робота триватиме», – заявив речник Володимира Путіна.

3 квітня Генеральна прокуратура Польщі звинуватила російських диспетчерів і «третю особу» в провокуванні катастрофи літака Ту-154 президента Леха Качинського під Смоленськом у 2010 році.

У вересні експерти комісії, яка розслідує обставини смоленської трагедії, заявили, що записи чорних скриньок польського президентського літака були сфальсифіковані, а багато документів у цій справі були приховані. Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.

10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у російському Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський із дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.