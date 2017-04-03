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03 Квітень 2017, Київ 16:53
Новини | Міжнародні

ЄС привітав Вучича із «переконливою» перемогою на виборах президента Сербії

Александар Вучич

Александар Вучич

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Єврокомісар із питань розширення Йоганнес Ган привітав сербського прем’єра Александара Вучича із «переконливою» перемогою на президентських виборах, що відбулися на вихідних.

Ган заявив, що «очікує» спільної праці з приєднання Сербії до ЄС.

Вучич, який обіцяв, що його владна Прогресивна партія сформує уряд через два місяці після того, як він піде з посади прем’єра у президенти, набрав 55,1% голосів за підрахованими понад 90% бюлетенів.

46-річному політику було потрібно понад 50% голосів, що бути обраним у першому турі й уникнути переголосування 16 квітня. Згідно з даними виборчої комісії країни, Саса Янкович, колишній омбудсмен, зайняв друге місце і отримав 16,3% голосів виборців.

Офіційні результати виборів мають бути оприлюднені 3 квітня.

Перемога Вучича, який очолює правлячу Сербську прогресивну партію і є прихильником інтеграції Сербії в Європейський союз, прогнозувалася спочатку. Питання було лише в тому, чи вдасться йому набрати достатню кількість голосів для перемоги в першому турі.

За Конституцією Сербії, президент має лише обмежені повноваження. Як припускають аналітики, Александар Вучич у разі обрання може спробувати домогтися розширення президентських повноважень.

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