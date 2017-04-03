ЄС привітав Вучича із «переконливою» перемогою на виборах президента Сербії

Єврокомісар із питань розширення Йоганнес Ган привітав сербського прем’єра Александара Вучича із «переконливою» перемогою на президентських виборах, що відбулися на вихідних.

Ган заявив, що «очікує» спільної праці з приєднання Сербії до ЄС.

Вучич, який обіцяв, що його владна Прогресивна партія сформує уряд через два місяці після того, як він піде з посади прем’єра у президенти, набрав 55,1% голосів за підрахованими понад 90% бюлетенів.

46-річному політику було потрібно понад 50% голосів, що бути обраним у першому турі й уникнути переголосування 16 квітня. Згідно з даними виборчої комісії країни, Саса Янкович, колишній омбудсмен, зайняв друге місце і отримав 16,3% голосів виборців.

Офіційні результати виборів мають бути оприлюднені 3 квітня.

Перемога Вучича, який очолює правлячу Сербську прогресивну партію і є прихильником інтеграції Сербії в Європейський союз, прогнозувалася спочатку. Питання було лише в тому, чи вдасться йому набрати достатню кількість голосів для перемоги в першому турі.

За Конституцією Сербії, президент має лише обмежені повноваження. Як припускають аналітики, Александар Вучич у разі обрання може спробувати домогтися розширення президентських повноважень.