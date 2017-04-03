Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих від вибуху в Петербурзі

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про щонайменше 10 загиблих внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга. Зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» і «Інтерфакс».

За повідомленнями, ще десятки людей постраждали.

За деякими даними, вибухів було два – у різних місцях.

На відео, опублікованому в ЗМІ, видно вирвані вибухом двері вагона і людей у паніці.

На відеотрансляції з місця події видно автомобілі «швидкої допомоги», пожежні автомобілі і натовп людей, що зібралися біля входу на станцію метро «Сінна площа». Ця станція, а також ще декілька інших, за даними ЗМІ, закриті.

Офіційної інформації наразі немає, російські силові відомства не коментують ситуацію.

Речник російського президента Дмитро Пеєсков заявляє, що президента Росії Володимира Путіна вже поінформували про вибух у вагоні поїзда метро в Санкт-Петербурзі.

Пєсков повідомив, що Путін сьогодні працює в Стрельні – адміністративний район поблизу Санкт-Петербурга.

Сьогодні Путін взяв участь в роботі IV медіафоруму регіональних і місцевих засобів масової інформації, який проходив в Санкт-Петербурзі.