Герасимова обрали головою фракції «Блок Петра Порошенка»

Головою фракції «Блок Петра Порошенка» обрали Артура Герасимова.

Як повідомляє прес-служба політичної сили, його обрали на засіданні фракції практично одноголосно: проти – 0 голосів, утрималися – 3, в тому числі сам Артур Герасимов.

Про те, що нинішній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента ‎України зі стратегічних питань.‎