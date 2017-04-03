Герасимова обрали головою фракції «Блок Петра Порошенка»

Головою фракції «Блок Петра Порошенка» обрали Артура Герасимова.
Як повідомляє прес-служба політичної сили, його обрали на засіданні фракції практично одноголосно: проти – 0 голосів, утрималися – 3, в тому числі сам Артур Герасимов.
Про те, що нинішній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента України зі стратегічних питань.
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