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03 Квітень 2017, Київ 19:52
Новини | Політика

Герасимова обрали головою фракції «Блок Петра Порошенка»

Артур Герасимов

Артур Герасимов

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Головою фракції «Блок Петра Порошенка» обрали Артура Герасимова.

Як повідомляє прес-служба політичної сили, його обрали на засіданні фракції практично одноголосно: проти – 0 голосів, утрималися – 3, в тому числі сам Артур Герасимов.

Про те, що нинішній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента ‎України зі стратегічних питань.‎

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