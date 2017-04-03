МВФ ухвалив рішення про виділення Україні чергового траншу – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Водночас у МВФ наразі про це рішення не повідомляють.

Розгляд українського питання Радою директорів МВФ був запланований ще на 20 березня. Але перед цим днем з’ясувалося, що цей пункт зник із порядку денного.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях. Національний банк України оновив макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.