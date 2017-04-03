Президент запропонував своїм представником у Верховній Раді Ірину Луценко

Президент України Петро Порошенко запропонував кандидатуру народного депутата Ірини Луценко (фракція «Блок Петра Порошенка») на посаду свого представника у Верховній Раді України, повідомили в адміністрації голови держави.

«Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим», – написав у фейсбуці завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Горковенко.

Народний депутат Артур Герасимов (фракція «Блоку Петра Порошенка»), обраний раніше в понеділок головою фракції, дотепер був представником президента в парламенті.

Як сказав він журналістам, Ірина Луценко, нині заступник голови фракції, стала, згідно з указом президента, першою жінкою-представником голови держави в парламенті. На сайті президента указу про це призначення наразі немає.

Сама Ірина Луценко заявила, що вважає за честь представляти позицію президента у Верховній Раді, і назвала своїм завданням на цій посаді консолідувати всі сили в парламенті для того, щоб започатковані в Україні реформи «пройшли точку неповернення». Крім того, додала Луценко, вона залишається заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка».

Артур Герасимов, який залишив посаду представника президента, замінив на посаді голови фракції Ігоря Гринева, який раніше вирішив скласти ці повноваження, залишившись депутатом.