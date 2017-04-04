Freedom House: Україна прогресує на шляху демократії

Американська організація Freedom House оприлюднила доповідь про стан демократії в колишніх посткомуністичних країнах, відзначивши прогрес України у впровадженні змін.

У доповіді йдеться, що в Центральній та Східній Європі, на Балканах та в Євразії нині країн з авторитарними режимами більше, ніж країн з усталеною демократією. Україна в цьому дослідженні названа винятком у все більш авторитарному регіоні.

«У нашому дослідженні ми побачили, що Україна продовжує прогресувати в 2016 році, але водночас існують серйозні тривожні ознаки, що стара гвардія все ще може перемогти реформи. Потрібно, щоб прихильники України на міжнародній арені продовжили підхід «жорсткої любові», продемонстрований упродовж останніх трьох років, що має на меті підтримку місцевого громадянського суспільства», – відзначив директор проекту «Країни в перехідному періоді» Нейт Шенкан.

На пострадянському просторі лише Україна, Молдова, Грузія та Вірменія не належать до країн із усталеними авторитарними режимами. Киргизстан через політику президента Алмазбека Атамбаєва дослідники зарахували до числа авторитарних країн, хоча ще рік тому він був в одному списку з Україною.

Доповідь під назвою «Країни в перехідному періоді» оприлюднюється щороку, починаючи з 1995 року. Звіт охоплює 29 посткомуністичних країн колишнього Радянського Союзу, а також Центральної, Східної Європи та Балкан. На стан демократії, йдеться в доповіді, у 2016 році негативний вплив справили вихід Великої Британії з Євросоюзу та вибори в США.