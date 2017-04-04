Україна – «світла пляма» щодо демократії, але можливий реванш «старої гвардії» – доповідь

Впливова американська дослідницька організація Freedom House оприлюднила доповідь про стан демократії в колишніх посткомуністичних країнах. У доповіді йдеться, що в Центральній та Східній Європі, на Балканах та в Євразії нині країн з усталеними авторитарними режимами більше, ніж країн з усталеною демократією. Україна, щоправда, названа «світлою плямою» у все більш авторитарному регіоні. На прогрес України, кажуть дослідники, позитивний вплив робить курс на європейську інтеграцію, але також вони попереджають і про небезпеку реваншу з боку представників «старої гвардії» в Україні.

Доповідь під назвою «Країни в перехідному періоді» оприлюднюється щороку, починаючи з 1995 року.

На стан демократії цього року в Центральній Європі, на Балканах та Євразії, йдеться в доповіді, негативний вплив справили «Брекзит» та вибори в США, які, як каже директор проекту​ Нейт Шенкан уособлюють «антидемократичний популізм» в регіоні.

Критична маса лідерів в регіоні відкрито відкидають ідею ліберальної демократії. Популізм все більше поєднується з явним етнічним націоналізмом у спосіб, який загрожує миру в Європі

«Критична маса лідерів в регіоні відкрито відкидають ідею ліберальної демократії. Популізм все більше поєднується з явним етнічним націоналізмом у спосіб, який загрожує миру в Європі», – каже Шенкан.

Цього року тенденції, про які говорить доповідь, тривожні. З 29 країн, які досліджувались, в понад половині індекс демократичності знизився.

Скажімо, є стурбованість щодо Угорщини з авторитарним прем’єром Віктором Орбаном, а також Польщі, індекс якої є найнижчим за 22 роки досліджень через політику Ярослава Качинського та його партії «Право і справедливість». Обидві країни є членами ЄС та НАТО.

«Світла пляма»

На пострадянському просторі лише Україна, Молдова, Грузія та Вірменія не належать до країн з усталеними авторитарними режимами, а Киргизстан з цього позитивного списку випав у цьогорічній доповіді через політику президента Алмазбека Атамбаєва. Взагалі поліпшили суттєво свої позиції з майже 30-ти країн – Україна, Румунія та Косово.

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Україна позначена як країна в перехідному стані, жовтим – країни з напівусталеною демократією, зеленим – держави з усталеною демократією, а Росія позначена як країна з усталеним авторитарним режимом.

Жейке Чакі, старший дослідних Freedom House, в інтерв’ю Радіо Свобода пояснює чому Україну називають «світлою плямою» в плані демократичності у все більш авторитарному регіоні.

Україна є одним з небагатьох «світлих плям» в цьому дослідженні. Україна покращила свої позиції в трьох категоріях

«Україна є однією з небагатьох «світлих плям» в цьому дослідженні. Україна покращила свої позиції в трьох категоріях. У плані демократичного правління через децентралізацію і підвищення ваги місцевої влади. Також покращилась судова система України через її реформу. І Україна покращила свої позиції через створення нових антикорупційних органів і початок їхньої роботи», – каже Чакі.

У прес-релізі з нагоди оприлюднення доповіді Нейт Шенкан попереджає, що в Україні є падіння індексу розвитку громадянського суспільства через «зростання впливу екстремістських груп».

Радіо Свобода запитало Жейке Чакі, чи підштовхує Україну до більшої демократичності процес європейської інтеграції і запровадження європейських норм?

«Перспектива європейської інтеграції відіграє дуже позитивну і важливу роль. Але є й розчарування. Ми бачили новий закон про електронні декларації, адже тепер ці декларації мають заповнювати представники громадянського суспільства та журналісти. Це, на нашу думку, є загрозою українській демократії. Бо це може мати негативний вплив на боротьбу з корупцією. Тобто європейська інтеграція є важливою, але це не чарівна паличка», – каже дослідниця.

А Шенкан каже: «є тривожні сигнали, що «стара гвардія» в Україні чинить опір побудові підзвітного держави і може завдати поразки реформам».

На думку дослідниці Чакі, зараз Києву важливо збудувати ефективну систему державного управління на територіях, які перебувають під контролем України, щоб подати гарний приклад для окупованої частини Донбасу та анексованого Криму.

«Загалом ми все ще оптимістично налаштовані щодо траєкторії українського розвитку. І, власне, це і є суттю цьогорічної доповіді в тому, що стосується України», – каже Жейке Чакі.

За її словами, Україні відступати нікуди – будь-який відкат у реформах і демократії підірве позиції тих, хто підтримує Україну в США, ЄС та МВФ.

«Міжнародні прихильники України потребують продовження підходу «важкої любові», що мала місце останні і три роки», – вважає Шенкан, наполягаючи на продовженні вимог до української влади щодо реформування країни.