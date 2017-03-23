Чи сприймає ЄС серйозно загрозу з боку російської пропаганди?

Понад 90 політиків, політичних експертів та громадських активістів з різних країн підписали відкритого листа на адресу керівника європейської дипломатії Федеріки Моґеріні, в якому закликали «почати серйозно сприймати загрозу з боку російської дезінформації». В листі, ініціатором якого є чеська громадська організація «Європейські цінності», говориться, що «агресивні дії Кремля є безпрецедентними для сучасної доби», а також міститься заклик потроїти ресурси нового відділу Європейської служби зовнішньої дії, який займається розвінчуванням російської пропаганди та фейкових новин.

В листі, що його підписали майже сотня політиків, експертів та активісті (з них понад десять – з України) говориться, що Кремль здійснив вторгнення до сусідніх країн, здійснює масоване бомбардування через яке гинуть цивільні, здійснив першу анексію чужої території після Другої світової війни, постійно порушує кордони, викрадає іноземних громадян, пресингує іноземних дипломатів і вдається до масованих кібернападів. «Все це є в арсеналі нинішнього режиму Росії», – говориться у відкритому листі.

Все це супроводжується, кажуть автори листа, «масованою, наполегливою, активною та агресивною кампанією дезінформації». Ця ситуація має місце останні три роки і частиною її, говориться в листі, є втручання в перебіг виборів та референдумів в країнах ЄС, підтримка Кремлем тих політиків та сил в Європі, які хочуть розвалити Європейський союз.

Моґеріні намагається уникати називати Росію головним джерелом ворожої дезінформації

«Наразі ж реакція на це є слабкою», – йдеться в листі, в якому також Моґеріні критикується за те, що за останні два роки вона «намагається уникати називати Росію головним джерелом ворожої дезінформації». «Ми як європейські експерти з питань безпеки, бачили, що вона постійно зарає з російською агресією», – говориться в листі.

Сама Федеріка Моґеріні, перебуваючи у Вашингтоні, дала інтерв’ю телекомпанії «СІ-Ен-Ен» і відповіла на закид щодо недостатньої уваги до російської пропаганди та дезінформації.

Ми почали працювати над конкретними проектами з НАТО в рамках партнерства ЄС з НАТО щодо протистояння гібридним загрозам, включно з кібернетичними нападами

«Це більше, аніж просто стурбованість – ми працюємо над цим. Бо за останній рік-півтора ми створили окрему команду, яка конкретно працює з такого роду викликами. Зокрема пропагандою та протистоянням неправдивій інформації, яка поширюються, – особливо в інтернеті, але також і через традиційні засоби масової інформації», – сказала Моґеріні.

«Навіть більше – ми почали працювати над конкретними проектами з НАТО в рамках партнерства ЄС з НАТО щодо протистояння гібридним загрозам, включно з кібернетичними нападами. Тому йдеться про більше, аніж стурбованість, адже ми працюємо над протистоянням потенційним загрозам, які можуть виникнути», – додала вона.

Між тим, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу під час сенатських слухань щодо політики та стратегії США в Європі сказав, що нині Росія здійснює проти Заходу, як він висловився, «політичну агресію».

Росіяни можуть найняти понад чотири тисячі хакерів за ціною одного винищувача типу F-35

«Я називаю це політичною агресією радше ніж військовою агресією проти наших суспільств. І це набагато дешевше, аніж вести війну. Вони (росіяни) можуть найняти понад чотири тисячі хакерів за ціною одного винищувача типу F-35. І ми не можемо розраховувати на те, що в росіян вичерпаються ресурси через агресивну поведінку як це було в часи Холодної війни», – сказав Вершбоу.

В листі експерти також закликають Моґеріні потроїти ресурси нового підрозділу Служби зовнішньої лії ЄС – East STRATCOM (Стратегічних комунікацій на Сході) і дати йому бюджет хоча б до десяти мільйонів євро для того, щоб він міг виконувати свою функцію повноцінно.

Експерти також кажуть, що пропагандистська машина Кремля має річний бюджет понад один мільярд євро. «ЄС не витрачає нічого для протистояння одному з найбільших викликів нашого сьогоднішнього світу – ворожої дезінформаційної кампанії, яка успішно підриває наші демократичні суспільства», – йдеться у відкритому листі.