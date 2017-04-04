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04 Квітень 2017, Київ 15:30
Новини | Міжнародні

Російські слідчі: останки ймовірного смертника виявили на місці вибуху в Петербурзі

Поліція біля входу на станцію метро «Технологічний інститут» у Санкт-Петербурзі, 3 квітня 2017 року

Поліція біля входу на станцію метро «Технологічний інститут» у Санкт-Петербурзі, 3 квітня 2017 року

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Російські слідчі заявляють, що вибух у метро Санкт-Петербурга 3 квітня міг скоїти смертник. За повідомленням Слідчого комітету Росії, останки чоловіка, який міг бути смертником, виявили на місці вибуху. Його особу встановили, але не розголошують в інтересах слідства, йдеться в повідомленні від 4 квітня.

Вибух стався вдень 3 квітня на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у метро Санкт-Петербурга. Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, який стався під час перебування російського президента Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Російські правоохоронці кваліфікували вибух як теракт. Слідчі також заявили, що ще один вибуховий пристрій виявили на станції метро «Площа Повстання» у Санкт-Петербурзі, його знешкодили.

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

4 квітня Державна служба безпеки Киргизстану заявила, що головним підозрюваним у причетності до вибуху в метро Санкт-Петербурга є народжений у Киргизстані громадянин Росії.

Представник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов заявив, що підозрюваним є народжений в Ошській області на півдні Киргизстану в 1995 році Акбарджон Джалілов.

Внаслідок вибуху, за даними медиків, загинули 14 людей, ще 49 – перебувають у лікарнях із пораненнями.

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