Російські слідчі: останки ймовірного смертника виявили на місці вибуху в Петербурзі

Російські слідчі заявляють, що вибух у метро Санкт-Петербурга 3 квітня міг скоїти смертник. За повідомленням Слідчого комітету Росії, останки чоловіка, який міг бути смертником, виявили на місці вибуху. Його особу встановили, але не розголошують в інтересах слідства, йдеться в повідомленні від 4 квітня.

Вибух стався вдень 3 квітня на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у метро Санкт-Петербурга. Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, який стався під час перебування російського президента Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Російські правоохоронці кваліфікували вибух як теракт. Слідчі також заявили, що ще один вибуховий пристрій виявили на станції метро «Площа Повстання» у Санкт-Петербурзі, його знешкодили.

4 квітня Державна служба безпеки Киргизстану заявила, що головним підозрюваним у причетності до вибуху в метро Санкт-Петербурга є народжений у Киргизстані громадянин Росії.

Представник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов заявив, що підозрюваним є народжений в Ошській області на півдні Киргизстану в 1995 році Акбарджон Джалілов.

Внаслідок вибуху, за даними медиків, загинули 14 людей, ще 49 – перебувають у лікарнях із пораненнями.