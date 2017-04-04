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04 Квітень 2017, Київ 18:30
Фотогалереї
Кияни приносять квіти до посольства Росії в пам'ять загиблих від теракту в Санкт-Петербурзі (фотогалерея)
04 Квітень 2017, 17:43
Сергій Нужненко
Вибух у вагоні метро в російському Петербурзі стався 3 квітня вдень між станціями в центрі міста. У результаті вибуху загинули 14 людей, 49 поранені.
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Кияни приносять квіти до посольства Росії в пам'ять загиблих від теракту в Санкт-Петербурзі (фотогалерея)
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