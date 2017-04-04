Російські слідчі назвали ім’я підозрюваного у вибуху в Санкт-Петербурзі

У Слідчому комітеті Росії заявляють, що вибуховий пристрій у петербурзькому метро активував 22-річний Акбарджон Джалілов.

Російські слідчі заявили про це 4 квітня, через день після того, як внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга загинули 14 людей, 49 – поранені.

У Слідкомі Росії також заявили, що цей же чоловік залишив вибуховий пристрій на станції «Площа повстання», який був знешкоджений 3 квітня.

«Генетичні тести і записи з камер спостереження дають слідчим підстави вважати, що особа, яка здійснила теракт, залишила сумку з бомбою на станції метро «Площа повстання», – йдеться в заяві слідчих.

4 квітня Державна служба безпеки Киргизстану заявила, що головним підозрюваним у причетності до вибуху в метро Санкт-Петербурга є народжений у Киргизстані громадянин Росії.

Представник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов заявив, що підозрюваним є народжений в Ошській області на півдні Киргизстану в 1995 році Акбарджон Джалілов.

Вибух стався вдень 3 квітня на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у метро Санкт-Петербурга. Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, який стався під час перебування російського президента Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Російські правоохоронці кваліфікували вибух як теракт. Слідчі також заявили, що ще один вибуховий пристрій виявили на станції метро «Площа Повстання» у Санкт-Петербурзі, його знешкодили.