Посол України в Чехії: стежимо, щоб права нелегалів не порушували

Українські дипломати заявляють, що ніхто із затриманих українців під час березневих рейдів чеської поліції не скаржився на дії місцевих правоохоронців. Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«Очевидно, це викликано тим, що більшість із тих, хто прибуває до Чехії на роботу з використанням польських віз, усвідомлюють, що порушують чеське законодавство. Тим не менш, всі вони для нас є громадянами України. Незалежно від того, чи порушували, чи не порушували ці люди місцеве законодавство, вони можуть розраховувати з боку Посольства на максимальну допомогу і сприяння», – наголосив Євген Перебийніс.

Під час операції «Іноземець» в Чехії в березні затримали кілька сотень осіб, переважно громадян України. Один зі свідків повідомив Радіо Свобода про жорстоке ставлення під час перевірки документів на одному будівництві в Празі; поліція заявила, що не коментує конкретних випадків.

Посольство України наголошує, що тримає справу громадян України, затриманих чеською поліцією, «на особливому контролі» і стежить, щоб при цьому не порушували їхні права.

З огляду на загострення проблеми нелегального працевлаштування українців в Чехії посол Україні повідомив, що ближчим часом він планує зустрічатися чеськими урядовцями, включно з представниками міністерства внутрішніх справ та міграційних органів. Крім того, посольство має намір посилити інформування, «в тому числі через ЗМІ та соціальні мережі, громадян України щодо обмежень, які передбачає режим перебування іноземців в Чехії, та відповідальності за його порушення».

Євген Перебийніс приступив до роботи як посол України в Чехії 15 березня 2017 року.

Стосовно більшості затриманих протягом останніх днів громадян України чеська поліція склала адміністративні протоколи та вирішила їх депортувати. На практиці це означає, що порушнику видають спеціальну депортаційну візу, на підставі якої громадянин протягом 7-10 днів зобов’язаний залишити територію ЄС, також забороняють в’їзд до ЄС на 1-3 роки.