Президент повідомив про надання Україні 600 мільйонів євро від ЄС

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Європейський союз надав Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

«Це означає, що весь світ сьогодні разом з нами, що нас підтримують, починаючи від Канади, США і закінчуючи Японією», – сказав Порошенко під час зустрічі з українською громадою Латвії в перебігу візиту до столиці цієї країни Риги.

У фейсбуці президент привітав надання Україні 600 мільйонів євро макрофінансовоі допомоги з боку ЄС. «Це – визнання нашого прогресу на шляху реформ та свідчення незмінної підтримки Євросоюзом перетворень в Україні. Щиро дякую президентові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкерові та віце-президентові ЄК Валдісові Домбровскісу за це важливе рішення», – написав Петро Порошенко.

У твітері він також нагадав, що це друга виплата з боку Євросоюзу Україні суми в 600 мільйонів євро, що є частиною програми макрофінансової допомоги для стабілізації і зміцнення української економіки.

Рішення про надання другого траншу макрофінансової допомоги Україні, позики на суму в 600 мільйонів євро, Європейська комісія ухвалила від імені Європейського союзу 16 березня. Як заявили в Єврокомісії, загалом надана Євросоюзом Україні допомога від 2014 року складає 2,81 мільярда євро і є найбільшою макрофінансовою допомогою, наданою державі – не членові ЄС. Ця макрофінансова допомога ЄС надається Україні на період у 2,5 роки, що завершується на початку січня 2018 року.

За тим повідомленням Єврокомісії, Україна мала отримати кошти наприкінці березня або на початку квітня.

Перший транш цієї допомоги був наданий 22 липня 2015 року. Її загальна сума склала 1 мільярд 200 мільйонів євро. У 2014–15 роках Україна також отримала від ЄС 1 мільярд 610 мільйонів євро за двома попередніми такими програмами.

У понеділок Міжнародний валютний фонд також надав Україні черговий транш своєї позики за програмою розширеного фінансування на суму близько 1 мільярда доларів США.