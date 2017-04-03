У МВФ таки погодилися на чергову позику для України

Рада директорів МВФ 3 квітня ухвалила позитивне рішення щодо надання Україні чергового траншу допомоги за програмою розширеного фінансування. Завершення третього перегляду програми фінансування дозволило Україні отримати четвертий транш допомоги, обсягом близько 1 мільярда доларів. Фахівці переконані: цей транш Києву необхідний, насамперед, як сигнал, що міжнародні інституції співпрацюють з українською стороною і демонструють їй кредит довіри.

Рада директорів ухвалила рішення про виділення Україні 1 мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ!

Про те, що Рада директорів ухвалила позитивне рішення для Києва, першим повідомив президент України Петро Порошенко.

«Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні 1 мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ!», – мовиться у повідомленні на сторінці Facebook Порошенка.

​Це підтвердили і в Посольстві України у США.

«Рада директорів МВФ погодила виділення Україні чергового траншу у розмірі близько 1 мільярда доларів США. Це рішення – чітке визнання прогресу реформ», – зазначили у посольстві.

У Міжнародному валютному фонді підтверджують, що Рада директорів фонду ухвалила рішення про надання Україні чергового траншу у розмірі близько мільярда доларів США. Після обговорення Ради директорів перший заступник директора Девід Ліптон заявив, що українська економіка демонструє ознаки відновлення.

Зростання відновлюється, темпи інфляції зменшилися, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей поступ багато в чому завдячує рішучим діям влади

«Зростання відновлюється, темпи інфляції зменшилися, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей поступ багато в чому завдячує рішучим діям влади, в тому числі проведенню виваженої макроекономічної політики. Недавня стабілізація забезпечує багатообіцяючу основу для подальшого зростання», – сказав Ліптон, якого цитує прес-служба фонду.

При цьому він зазначив, що для досягнення швидшого і стійкішого зростання необхідне прискорене впровадження структурних реформ для поліпшення бізнес-середовища та залучення інвестицій.

Боротьба з корупцією має бути рішучішою, оскільки, навіть зі створенням нових інститутів по боротьбі з корупцією, конкретні результати поки що не досягнуті

«Початком має стати приватизація і розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення. Боротьба з корупцією має бути рішучішою, оскільки, навіть зі створенням нових інститутів по боротьбі з корупцією, конкретні результати поки що не досягнуті», – наголосив представник фонду.

Українське питання Рада директорів МВФ мала розглянути ще 20 березня, проте засідання відклали. Українська сторона пояснила таке рішення потребою перерахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду та захоплення українських підприємств на непідконтрольній Києву частині території Донбасу, а також у зв’язку з визнанням Росією так званих «документів», виданих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що діють на цій окупованій території за підтримки Кремля.

В оновлених макроекономічних прогнозах Національний банк України, зокрема, знизив очікуване економічне зростання у 2017 році із 2,8% до 1,9% та передбачає погіршення платіжного балансу.

Транш МФВ – поповнення золотовалютних резервів…

Черговий транш кредиту МВФ Україні наразі є необхідним, переконані фахівці. І у цьому є дві складові, пояснює Радіо Свобода експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.

«Перше питання – це фінансова необхідність, друге – наскільки він впливає на імідж України», – каже вона.

Швидше за все, транш піде до резервів Національного банку, а не до бюджету. Але поповнення резервів – це завжди добре, зважаючи на те, що у нас цього і наступного року будуть виплати по державному зовнішньому боргу

«Швидше за все, транш піде до резервів Національного банку, а не до бюджету, – зазначає Бетлій. – Але поповнення резервів – це завжди добре, зважаючи на те, що у нас цього і наступного року будуть виплати по державному зовнішньому боргу».

«Йдеться також про питання іміджу. Якщо МВФ продовжує співпрацю і надає нам кошти, це означає, що ми й надалі продовжуємо реформи, а це добре сприймається міжнародними донорами та інвесторами», – наголошує Олександра Бетлій.

… і кредит довіри українській владі

Отримання чергового траншу МВФ для Києва насамперед важливе як сигнал, що банківська спільнота продовжує співпрацювати з українською стороною і позитивно оцінює діяльність влади, переконаний Ярослав Солтис, заступник голови правління НБУ у 1998-2003 роках.

Це невеличка сума у порівнянні з нашими боргами і з тіньовими коштами, які є у нашого населення, але це показник, що до нас повинні почати йти інвестори

«Це невеличка сума у порівнянні з нашими боргами і з тіньовими коштами, які є у нашого населення, але це показник, що до нас повинні почати йти інвестори», – зазначив Солтис в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Українська економіка дуже рентабельна, якщо коректно вкладати гроші. У нас висококваліфікована, дешева робоча сила, у нас є багаті ресурси, у нас є гарні виробництва, у нас є великий ринок споживання і у нас поряд Європа – великий ринок для збуту наших товарів, де собівартість товарів більша, ніж в Україні приблизно у 2-3 рази, за рахунок того, що у них набагато дорожча робоча сила, щонайменше у п’ять разів», – наголошує фінансист.

Чотирирічну програму фінансової допомоги Україні у розмірі 17,5 мільярдів доларів МВФ схвалив у березні 2015 року. За два роки Україна отримала три транші на загальну суму близько 7,6 мільярда доларів.