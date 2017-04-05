Македонія звинувачує Албанію у втручанні у внутрішні справи

Македонія звинувачує сусідню Албанію у втручанні в свої внутрішні справи, заявивши, що Тирана намагається впливати на албанську меншину країни.

Міністерство закордонних справ Македонії заявило 4 квітня, що посол Албанії був викликаний через те, що в зовнішньополітичному відомстві називають «відкритим втручанням у внутрішні справи Македонії», а також спробою «змінити конституційний лад в Македонії».

Македонія нині переживає політичну кризу. Партії, що представляють албанську меншість, яка становить близько чверті з більш як двомільйонного населення країни, називають умовою свого приєднання до владної коаліції визнання албанської мови другою державною в Македонії та надання інших прав.