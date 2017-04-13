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13 Квітень 2017, Київ 20:36
Відео

Македонські байкери – члени «Нічних вовків» очолили щоденний марш протесту в Скоп'є (відео)

Македонські байкери – члени «Нічних вовків» очолили щоденний марш протесту в Скоп'є (відео)
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Македонські байкери, багато з яких є членами прокремлівського байкерського клубу «Нічні вовки», очолили щоденний марш протесту в Скоп'є (Македонія). Протести, які тривають вже з лютого, виникли після того, як соціал-демократи намагалися сформувати уряд з етнічними албанськими партіями після грудневих виборів. У плановану коаліційну угоду включили албанську як другу офіційну мову. Протестувальники ж кажуть, що це загрожуватиме національній єдності. Президент Македонії виступає проти мовної угоди і відмовився затвердити коаліцію, залишивши країну без уряду. (Відео Балканської редакції Радіо Свобода)

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