Із Білорусі депортують трьох християнських проповідників з України

Українські громадяни Владислав Єрмолов, Леонід Номерчук і Ашот Саркісян із місії «Блага вість» після 15 діб арешту в білоруському Мінську о 14:30 6 квітня мають прибути літаком до Києва.

«Троє українських проповідників звільнені з ізолятора тимчасового утримання і відправлені в аеропорт, звідки вони будуть депортовані літаком до Києва за рахунок білоруської сторони», – заявив Радіо Свобода консул України в Мінську Олександр Новосьолов.

За словами консула, йому не вдалося зустрітися з українськими проповідниками, і він так і не мав з ними контакту. Але 5 квітня, за словами Новосьолова, він був в ізоляторі і зустрівся там з трьома іншими українськими громадянами, які перебувають під арештом.

«Там все в порядку з умовами перебування, скарг на утримання у них немає. Та й сам я бачу, що там нормальні умови», – сказав консул.

22 березня в Мінську були затримані християнські проповідники з України Ашот Саркісян, Леонід Номерчук, Владислав Єрмолов з місії «Блага вість». Вони збиралися провести в Мінську біблійні семінари за участю південнокорейського проповідника, проте були затримані і засуджені на 15 діб за звинуваченням у нецензурній лайці.

Юрист мінської протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін заявив, що українці потрапили за ґрати за безпідставним звинуваченням. За його словами, троє українських громадян-протестантів домовилися орендувати на 21–24 березня конференц-зал в одному з готелів, але заплатити не встигли. Вони планували провести там кілька лекцій на тему «Теологічні семінари про порятунок. Феномен народження згори», в яких мав узяти участь проповідник з Південної Кореї Кім Джон Шу. «Блага вість» – протестантський рух, який виник у Південній Кореї.

Наразі у мінській «тюрмі на завулку Окрестіна» перебуває ще троє громадян України, затриманих під час розгону антиурядових акцій 25–26 березня.