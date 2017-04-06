Порошенко: рішення Європарламенту – це ще не відкриття кордону

Президент України Петро Порошенко заявляє, що позитивне голосування в Європарламенті щодо надання Євросоюзом безвізового режиму для українців ще не означає скасування віз, і влада України працює над тим, щоб остаточне запровадження «безвізу» не відклали.

«Я хочу наголосити, що це ще не відкриття кордону. Ми ще чекаємо рішення Ради ЄС, ми старанно працюємо, щоб ніхто не відсунув і не відтермінував цей процес», – сказав Порошенко 6 квітня в Києві, коментуючи рішення Європейського парламенту, який підтримав «безвіз» для України.

За словами президента, «пропутінські представники» в ЄС намагаються завадити Україні отримати безвізовий режим і останні дебати в Європарламенті це підтвердили.

Порошенко висловив впевненість у тому, що через декілька тижнів Рада ЄС затвердить рішення про надання Україні безвізового режиму.

6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, посли ЄС мають розглянути це питання 26 квітня.

5 квітня Європейський парламент провів дебати щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Крім того, 6 квітня в Європарламенті заплановані дебати і голосування щодо резолюції щодо останніх подій у Білорусі, а також резолюції щодо арештів у Росії.