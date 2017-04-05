МЗС розраховує на «безвіз» із ЄС вже влітку цього року – Погорельцев

Українці зможуть подорожувати у більшість країн-членів Європейського союзу без віз вже влітку цього року, заявив в ефірі Радіо Свобода директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Ми розраховуємо, що вже влітку цього року громадяни України зможуть їздити до держав-учасниць Шенгенської угоди без віз. І це наше обґрунтоване бачення», – сказав Погорельцев.

Як зазначив дипломат, це стане позитивним сигналом та аргументом для запровадження іншими країнами безвізового режиму для українців.

Сьогодні, 5 квітня, Європейський парламент проведе дебати щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом, а 6 квітня відбудеться голосування з цього питання.

Після голосування у Європарламенті наступними кроками стануть голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і потім на Раді міністрів ЄС.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Наприкінці березня почав діяти безвізовий режим в’їзду у країни «шенгену» для громадян Грузії.