Порошенко розраховує на позитивне рішення щодо «безвізу» 6 квітня – зустріч з Таяні

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні висловив сподівання на позитивне голосування Європарламенту щодо запровадження Європейським союзом безвізового режиму з Україною 6 квітня. Як повідомляє прес-служба Порошенка, зустріч відбулася 30 березня під час робочого візиту голови держави на Мальту.

«Президент України висловив переконання у подальшій незмінній підтримці Європейським парламентом під головуванням Антоніо Таяні подальшого зближення України з Європейським союзом, продовження курсу реформ та відновлення територіальної цілісності у контексті продовження російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Петро Порошенко на зустрічі також заявив про важливість збереження і посилення санкцій щодо Росії «до відновлення Україною територіальної цілісності, включаючи Крим».

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня. Голосування щодо лібералізації візового режиму для України у Європарламенті має відбутися на початку квітня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також не діятиме в країнах шенгенського простору, що не входить в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.