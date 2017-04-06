Суд звільнив з-під варти екс-«беркутівця» Гончаренка

Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти колишнього співробітника харківського «Беркуту» Віталія Гончаренка, підозрюваного в убивствах активістів Євромайдану.

6 квітня суд задовольнив скаргу захисту Гончаренка і зобов’язав його з’являтися до суду за першим викликом.

Прокуратура вимагала залишити запобіжний захід Гончаренку без змін.

Печерський районний суд Києва у ніч із 9 на 10 березня змінив екс-«беркутівцю» запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою на 60 діб. Із відповідним клопотанням до суду звернувся прокурор Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Олександр Ковальчук. За даними прокуратури, Гончаренко порушив умови домашнього арешту, на який його раніше випустили з-під варти.

Гончаренка підозрюють у вбивстві трьох учасників Майдану 18 лютого 2014 року на Кріпосному провулку в Києві. Крім того, його підозрюють у нападі на журналістів на блокпосту в зоні бойових дій на Донбасі в січні 2015 року.