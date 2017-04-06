У Міноборони стурбовані планами Білорусі і Росії провести військові навчання восени 2017 року

У Міністерстві оборони України стурбовані планами провести навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2017» восени цього року. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак у ході зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Обстановка в районі проведення Антитерористичної операції залишається напруженою. Крім того, неабияку стурбованість викликають спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2017», які відбудуться восени цього року», – сказав Руснак, якого цитує прес-служба міністерства.

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що країни Балтії будуть домагатися додаткових заходів безпеки від США і НATO через масштабні військові навчання російських і білоруських збройних сил на території Білорусі під назвою «Захід-2017».

У 2017 році в Білорусі відбудуться спільні з Росією військові маневри «Захід-2017», проте подробиць щодо цих навчань немає.

Після анексії Росією Криму на частині Донбасу почався збройний конфлікт, який триває досі. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.