Голова Закарпатської ОДА заперечив вандалізм щодо угорського прапора в регіоні

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заперечив повідомлення засобів інформації про пошкодження прапора Угорщини на околиці міста Берегова «невідомими вандалами».

Як написав він на своєму сайті, прапор зник через погодні умови, а не через людський фактор.

«Полотнища не міняли з минулої осені, вони пережили зиму з лютими морозами, а сьогодні зранку сильний вітер пошкодив угорський прапор, частина якого злетіла й залишилася на щоглі (це видно на фото). Найближчим часом міська влада Берегова поміняє обидва прапори. Тобто з цілком банальної ситуації ЗМІ роздули сенсацію з «рішучим засудженням акту вандалізму» і навіть знайшли тут «російський слід», – заявив Москаль.

Він також скритикував міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який своєю реакцією на пошкодження прапора викликав до нього хвилю уваги.

«Усе-таки варто спочатку спробувати розібратися, в чім справа, перед тим, як поширювати всякі дурниці з соцмереж», – сказав Москаль, відомий своїми різкими висловлюваннями.

Раніше в четвер Клімкін написав у твітері, що «рішуче засуджує» пошкодження прапора як «акт вандалізму», й висловив припущення, що може йтися про провокацію Росії.