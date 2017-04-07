Проблемна земля Порошенка, отримана через оборудку, виставлена на продаж 

На сайті продажу нерухомості з’явилося оголошення про продаж земельної ділянки на Печерську, яка належить президенту Петру Порошенку. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

В оголошенні йдеться, що ділянка має площу 63 сотки і кадастровий номер 8000000000:82:298:0005.



Дані публічної кадастрової карти вказують, що це ділянка Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5. За ділянку просять 3 150 000 доларів.



Під час телефонної розмови ріелтор підтвердив, що помилки в кадастровому номері немає, а на зауваження, що це ділянка президента, – «ми власників не вказуємо».

«Це не просто ділянка, яку ви купили і що хочете, те й будуєте. Там є певні умови до цієї ділянки, якщо ці умови влаштують – ми потім ведемо переговори. Ці умови озвучити або поспілкуватися про це ми зможемо тільки через два місяці», – зазначив ріелтор Сергій Ткаченко.

«Там були протести через будівництво на цій ділянці. Зараз уже призупинений продаж через вирішення проблем із документами», – додала ріелтор Надія, коли журналісти програми зателефонували вдруге.

«Якщо повідомлення про продаж справжнє, президент позбувається проблемного активу. Адже його ділянка на Радіальній, 5 знаходиться в охоронній зоні об’єкта Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра», де будівництво заборонено мораторієм, запровадженим рішенням Київської міської ради № 24/889 від 22 січня 2015 року», – йдеться у матеріалі програми «Схеми».



«Схеми» надіслали запит Петру Порошенку з питаннями щодо продажу ділянки, але відповіді не отримали.

У 2014 році «Схеми» опублікували розслідування, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко, отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин. Спочатку обидві ділянки загальною площею 1,10 гектара рішенням Київради були безкоштовно передані обслуговуючому кооперативу «Зеленбудсервіс-К», серед членів якого була сестра Ігоря Кононенка Оксана Авдєєва та особи, пов’язані з бізнесом Порошенка і Кононенка.

Згодом через ланцюжок із декількох юридичних операцій з ознаками фіктивності, гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у власність двох фізичних осіб – Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.

Єдине, на що витратили кошти структури Порошенка-Кононенка – це на будівництво теплиць для КП «По утриманню зелених насаджень Печерського району» замість тих, які були зруйновані на Радіальній, 5. Їх на Залізничному шосе, 61 відбудувало ТОВ «Зеленбудсервіс-К» до того, як стало кооперативом.

На ділянці Порошенка будівельну техніку фіксували у 2012 році, після чого у 2013-му прокуратура Печерського району розпочала кримінальне провадження за статтею 298 Кримінального кодексу – «руйнування пам’ятки культурної спадщини». Але у листопаді 2014 року, коли Петро Порошенко вже був обраний президентом справа була закрита «на підставі пункту другого частини першої статті 284 ЦПК України. Це установлена відсутність складу кримінального провопорушення».