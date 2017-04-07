Земля президента Порошенка: продається (розслідування)

Земельна ділянка президента України Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з’явилось на сайті одного з агентств нерухомості. Минуло більш ніж два роки з часу публікації розслідування «Царське село Порошенка» програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі. Тепер ділянка, фактично отримана за безцінь, продається за 85 мільйонів гривень.

Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв. Це найдорожча земля не лише у Києві, а й в Україні. За сотку подекуди просять 90 тисяч доларів. У Порошенка тут – 63 сотки.

Таку вартість підтверджують не тільки оголошення зі спеціалізованих сайтів, а й експерти. «Ми робили експертизу в кінці 2016 року по цьому мікрорайону. І та ціна, яку визначив наш експерт для конкретного місця в Царському селі, була, якщо я не помиляюся, 90 тисяч доларів за сотку», – зазначає директор Незалежного інституту судових експертиз Геннадій Пампуха.

Раніше «Схеми» повідомляли, що у Царському селі мають ділянки президент Петро Порошенко та його давній друг Ігор Кононенко. Їх наділи розташовані через дорогу один від одного і мають спільну адресу – вулиця Радіальна, 5. У власності – з 2009 року.

Нещодавно на одному з профільних сайтів із продажу нерухомості «Схеми» знайшли оголошення, в якому за суму в понад три мільйони доларів пропонують покупцям ділянку в 63 сотки у Царському селі. З кадастровим номером, що відповідає ділянці, яка належить президенту України Петру Порошенку.

Тож журналісти програми зателефонували за номером з оголошення, аби переконатися, чи дійсно йдеться саме про ділянку президента та чи відповідає дійсності вказана ціна.

«Останній раз, коли ми спілкувалися з представником власника тієї ділянки, це була ця вартість. (...) Ми не говоримо про власника», – відповіла ріелтор, представник порталу «Свой дом» Надія.

Уже під час другої телефонної розмови з’ясувалося, що продаж ділянки призупинено на два місяці – через проблеми. «Там питання з документами. Коли вони його вирішать… Там були протести по забудові цієї ділянки. Зараз припинено продаж, поки не вирішать питання з документами, але ділянку поки просили не знімати з продажу», – уточнила ріелтор.

Протести, пов’язані з ділянкою президента, були. Наприкінці 2014 року «Схеми» розповіли, що під час земляних робіт на території ділянки Петра Порошенка було пошкоджено частину земляних укріплень цитаделі з бастіонами Київської фортеці. На це скаржилося керівництво Лаврського заповідника. А Міністерство культури не надавало дозволу для робіт у зоні охорони.

Однак на ці доводи президент Порошенко тоді зреагував так: «А журналіст просто не розібрався, йому просто було нецікаво це».

Журналісти «Схем» кілька разів намагалися переконати працівників агентства провести екскурсію ділянкою у Царському селі. Попри те, що майно, за їхніми словами, є проблемним і тимчасово не продається. Навіть приїздили за вказаною адресою офісу.

Проте працівниця телефоном відповіла, що в офісі нікого немає, мовляв, всі «на виїзді». Зрештою адміністратор інтернет-порталу агентства Сергій Ткаченко телефоном пояснив: продавець землі у Царському селі дуже вибагливий до підбору покупців.

«Це не просто ділянка, яку Ви купили і що хочете, там і будуєте. Там є певні умови до цієї ділянки, якщо ці умови влаштують – ми потім ведемо переговори. Ці умови озвучити або поспілкуватися ми зможемо тільки через два місяці», – зазначив він.

Два роки тому «Схеми» з’ясували, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин. Спочатку обидві ділянки загальною площею 1,1 гектара рішенням Київради були безкоштовно передані обслуговуючому кооперативу «Зеленбудсервіс-К», серед членів якого була сестра Ігоря Кононенка Оксана Авдєєва та особи, пов’язані з бізнесом Порошенка і Кононенка.

«Я особисто опікувався цим питанням з 2004 року. Було розпорядження, підписане ще паном Омельченком щодо інвестиційного проекту, який був реалізований кооперативом «Зеленбудсервіс-К», – зазначав тоді у коментарі «Схемам» нинішній народний депутат, перший заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко.

Через деякий час кооператив «Зеленбудсервіс-К» виступив поручителем ТОВ «Рідна Марка Корп» перед іпотекодержателем – одеським приватним підприємством «Укрсел». Дві ділянки на Радіальній, 5 передали в іпотеку. І влітку 2009 року обидві ділянки перейшли у власність приватного підприємства «Укрсел».

У серпні 2009-го ПП «Укрсел» продало ділянку площею 46 соток Ігореві Кононенку, ділянку на 63 сотки – Петру Порошенку і ліквідувалося.

Однак директор і єдиний засновник вже ліквідованого ПП «Укрсел» Микола Білий виявився звичайним водієм. Він розповів, що був найманим директором і грошей за продаж землі не отримував, та й кому продавав – не знає.

«Я не знаю, я був найманим директором. Я, коротше, кинув це все і працюю водієм. Далекобійником. Грошей мені ніхто не платив. Я був як найманий директор. І все», – розповів Микола Білий.

Таким чином через ланцюжок із кількох юридичних операцій з ознаками фіктивності гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у власність двох фізичних осіб – Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.

Єдине, на що витратили кошти структури Порошенка-Кононенка – це на будівництво теплиць для КП «По утриманню зелених насаджень Печерського району» замість тих, які були зруйновані на Радіальній, 5. Їх на Залізничному шосе, 61 відбудувало ТОВ «Зеленбудсервіс-К» до того, як стало кооперативом.

За словами самого Ігоря Кононенка, на нові теплиці було витрачено близько 30 мільйонів гривень. Правда, у 2009 році, на момент безкоштовного отримання кооперативом 1,1 гектара землі, ці площі, за даними Київського відділення Асоціації спеціалістів з нерухомості України, оцінювалися у майже 200 мільйонів гривень.

Тож якщо оголошення на порталі про продаж ділянки – не чийсь жарт, у Ігоря Кононенка може з’явитися новий сусід. А в президента – 3 мільйони доларів.

«Схеми» надіслали запит Петру Порошенку з питаннями щодо продажу ділянки, але відповіді не отримали.