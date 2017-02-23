Спецдепутати Кононенко і Грановський (розслідування)

Команда, як відомо, вирішує все. А на кого покладається президент у найбільш делікатних питаннях? Не секрет, що його найближчий соратник – це Ігор Кононенко, давній друг та бізнес-партнер. Кононенко разом з іншим народним депутатом Олександром Грановським утворив успішний та дуже впливовий тандем. Є численні свідчення, що ключові бізнесово-політичні справи проходять саме через них. Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») розповідала про впливові позиції депутатського тандему в прокуратурі, яка мала б бути незалежною. Цього разу звернули увагу на їхню роль у роботі іншого правоохоронного органу – Служби безпеки України.

На каву до СБУ

21 грудня 2016 року, 23:50. Центральне управління Служби безпеки України.

На територію СБУ заїхав кортеж президента України Петра Порошенка.

Біля будівлі Служби безпеки стоїть автівка, якою користується народний депутат, давній бізнес-партнер та друг президента Ігор Кононенко.

Біля авто Кононенка можна помітити «Ленд Крузер» з номерними знаками АІ0022НЕ. Це авто знімальна група програми «Схеми» ще зустріне за інших обставин.

За кілька днів після цих зйомок голова СБУ Василь Грицак прокоментував нічний візит президента Порошенка до Служби безпеки. А от про інших гостей змовчав.

«По-перше, у нас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати до СБУ? Приїхав, подивився, чи працює Служба безпеки, несподівано, перевірив караули... Я сам не знав про цей візит.... До речі, наші караули в одній ситуації не найкраще спрацювали, за це мене президент покритикував», – зазначив Грицак.

Він зазначив, що «виникла нагальна необхідність поспілкуватися, а президент проїжджав повз службу, от і заїхав».

«Я не бачу в цьому нічого крамольного», – додав він.

18 січня 2017 року, 19:30. Центральне управління Служби безпеки України. На територію СБУ заїжджає кортеж генерального прокурора Юрія Луценка.

Слідом приїжджає кортеж із двох автівок. В оточенні охоронців знімальна група програми фіксує народного депутата та товариша Ігоря Кононенка – Олександра Грановського. Депутат Грановський їздить на «Мерседесі» S-класу в супроводі з «Ауді» А8.

За інформацією з власних джерел «Схем», номерних знаків «Мерседеса» немає у базі поліції. Щодо «Ауді» – зареєстрована вона не на депутата Грановського і нинішнім власником була придбана наприкінці 2016 року. Обидві автівки коштують разом в середньому близько 5 мільйонів гривень.

Депутат Грановський заходить до СБУ, перебуває у будівлі більше ніж годину, а потім на тому ж кортежі від’їжджає від головного офісу Служби безпеки. Згодом СБУ залишає і кортеж генпрокурора Луценка.

Куратор?

У травні минулого року «Схеми» розповідали про зустрічі депутата Грановського з представниками судової влади та органів прокуратури.

Грановський тоді спростовував, що він виступає куратором судів та прокуратури від Адміністрації президента.

Також майже рік тому «Схемам» вдалося з’ясувати, що охороняють народного депутата Олександра Грановського двоє співробітників СБУ, які утримуються коштом платників податків.

На депутатський запит Сергія Лещенка Служба безпеки підтвердила цю інформацію.

Співробітники СБУ і далі охороняють Грановського. А отже, виходить, що СБУ охороняє депутата вже майже два роки.

На каву до Адміністрації президента?

15 лютого 2017 року, 22:30. Адміністрація президента України.

До бокового заїзду в Адміністрацію президента під’їхав «Мерседес», на якому їздить Олександр Грановський. Цього разу він у супроводі вже іншої автівки – також «Мерседеса» S-класу.

Автомобіль супроводу також зареєстрований не на Грановського, а на іншу приватну особу, та був придбаний наприкінці 2015 року.

За сім хвилин до того ж бокового заїзду під'їжджає ще один кортеж.

Народний депутат Олександр Грановський разом з невідомим перебуває в Адміністрації президента близько години. О 23:37 кортеж народного депутата залишає Адміністрацію президента. А вже за шість хвилин з Адміністрації виїжджає і кортеж з невідомим.

Автомобілі мають номери, яких, за даними джерел «Схем», немає у базі поліції. Згодом цей кортеж заїжджає у ворота Центрального управління Служби безпеки України.

За інформацією із джерел програми, зафільмовані автомобілі обслуговують керівництво СБУ. 20 лютого 2017 року. Боковий заїзд до Адміністрації президента. Біля заїзду очікує «Мерседес» супроводу депутата Грановського.

«Мерседес» із Грановським виїжджає майже через дві години.

Ще за півгодини Адміністрацію президента залишає депутат Ігор Кононенко. Третім на виїзді з’являється вже знайомий кортеж із номерами прикриття, який потім знову заїжджає на територію Центрального управління СБУ.

13 лютого 2017 року. 21:30. Боковий заїзд до Адміністрації президента України. Біля воріт чекає «Ауді», яка вже супроводжувала авто з депутатом Грановським. Також тут знімальна група помічає «Ленд крузер» із номерними знаками АІ0022НЕ.

Це той самий позашляховик, який знімальна група раніше фіксувала під Центральним управлінням СБУ вночі 22 грудня разом із кортежем президента Порошенка та автівкою, якою користується Ігор Кононенко.

Авто зареєстроване на 28-річну дівчину з Івано-Франківська і було придбане на початку 2016 року. Але користується позашляховиком народний депутат Олександр Грановський.

Спеціальна депутатська діяльність

Виходить, що народні депутати Кононенко та Грановський одночасно з президентом опівночі приїжджають до головного офісу Служби безпеки України. Народний депутат Грановський та керівництво Служби безпеки із різницею у сім хвилин приїжджають до Адміністрації президента і майже одночасно залишають будівлю. Ще за кілька днів народні депутати Кононенко та Грановський майже дві години перебувають у Адміністрації президента одночасно з керівництвом Служби безпеки.

«Схеми» звернулись до президента України з проханням прокоментувати вищевказані факти.

«Згадані Вами депутати не беруть участі у нарадах президента України з представниками силових відомств, бо не мають для цього жодних підстав. У той же час кожен народний депутат має право вільно, без окремого запрошення відвідувати Адміністрацію президента України. У вказані у Вашому запиті дати згадані народні обранці не зустрічалися з президентом», – йдеться у відповіді прес-служби Адміністрації президента на запит програми.

Олександр Грановський на запитання програми відповів письмово.

«Такі візити мають виключно професійний характер у контексті моєї депутатської діяльності. Також очевидно, що в рамках даної відповіді на Ваш інформаційний запит я не буду говорити про деталі своїх зустрічей. Я далекий від думки, що президент України Порошенко Петро Олексійович, голова Служби безпеки України Грицак Василь Сергійович і генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович проводять будь-які секретні наради, на яких присутні люди, статус яких не дозволяє їм бути учасником подібних робочих зустрічей», – зазначив він.

Щодо експлуатації автомобілів, яких немає в декларації і які оформлені на третіх осіб, він не відповів по суті, лише зазначивши: «Я не використовую всі ті автомобілі, про які Ви говорите у своєму запиті, систематично. Якщо почну експлуатувати регулярно той чи інший автомобіль, така інформація буде неодмінно відображена в електронній декларації, чого вимагає закон України».

В СБУ на брифінгу журналісти програми намагалися поставити запитання голові СБУ, однак такої можливості не було надано. Прес-служба СБУ на запит поки що не відповіла. Як і не відповіла на запит прес-служба депутата Ігоря Кононенка.