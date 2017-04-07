Чеський суд почав розглядати ліквідацію «представництва «ДНР» в Остраві

Крайовий суд у чеському місті Остраві 7 квітня розпочав розгляд справи щодо ліквідації так званого «представництва «ДНР» у Чехії.

Таким чином суд задовольнив вимогу Міністерства закордонних справ Чехії щодо закриття «представництва».

Як повідомляють чеські ЗМІ, рішення Крайового суду про початок розгляду справи щодо ліквідації «представництва «ДНР» в Остраві вручили голові цієї організації Нелі Лісковій.

Сама Нела Ліскова підтвердила, що рішення суду отримала.

Вперше чеське МЗС виступило із заявою щодо закриття «представництва «ДНР» 29 серпня минулого року. В заяві, зокрема, наголошувалося, що «самозвана «Донецька народна республіка» не може мати в Чехії жодної дипломатичної місії чи консульства, тому що це утворення не є державою, і Чехія його як державу не визнає».

Наприкінці вересня минулого року Крайовий суд Острови зобов’язав так зване «представництво «ДНР» змінити назву, однак ця вимога чеського суду не була виконана. Так зване «представництво» було офіційно зареєстроване в місті Остраві як громадське об’єднання «Представницький центр ДНР».

Угруповання «ДНР» в Україні визнане терористичним. «Почесним консулом» угруповання «ДНР» в місті Остраві себе оголосила Нела Ліскова, яка в Чехії очолює популістську антиєвропейську громадську ініціативу «Національна самооборона».