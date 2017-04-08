За добу у зоні бойових дій поранено 5 українських військових – штаб

За минулу добу у зоні бойових дій на сході України поранено 5 українських військовослужбовців. Про це повідомляє штаб української воєнної операції. Упродовж доби у зоні конфлікту українська сторона зафіксувала 43 обстріли з боку проросійських бойовиків.

Як інформують у штабі, найбільше випадків порушення «режиму тиші» зафіксовано біля Маріуполя.

«З мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП ворог відкривав вогонь по захисниках Новогригорівки. Міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів та вогонь снайперів застосовував у районі Красногорівки. Опорні пункти наших військ поблизу Мар’їнки противник турбував вогнем з 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї», – йдеться у ранковому зведенні штабу у суботу, 8 квітня.

«З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював позиції під Водяним, Широкиним та Березовим. Кулемети великих калібрів застосовував поблизу Чермалика, по захисниках Новотроїцького гатив БМП та ворожі снайпери. Морських піхотинців поблизу Гнутового та Талаківки підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали зі стрілецької зброї», – інформують в українському штабі про обстріли на маріупольському напрямку.

Крім того, за даними штабу, бойовики стріляли і на донецькому напрямку, зокрема у бік Авдіївки, а також на луганському напрямку.

Угруповання «ДНР» натомість звинувачує українських військових в обстрілах у бік Ясинуватої, угруповання «ЛНР» – у порушенні режиму припинення вогню у бік селища Фрунзе. Українські військові, однак, заявляють, що впродовж минулої доби дотримувалися «режиму тиші».