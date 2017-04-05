СБУ перевіряє інформацію про передачу мільйона рублів угрупованню «ДНР» від російського режисера

Служба безпеки України почала перевірку інформації про передачу 1 мільйона рублів російським режисером Володимиром Меньшовим угрупованню «ДНР», повідомила у коментарі радіо «Донбас.Реалії» речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона зазначила, що якщо ці гроші були спрямовані на фінансування організацій, визнаних в Україні терористичними, то це привід почати кримінальне провадження.

«Але якщо це було зроблено у вигляді гуманітарної допомоги для жителів Донецька - це інша справа. Тому потрібно ретельно вивчити це питання. Тим більше, пропагандист міг написати одне, а насправді було все по-іншому», – сказала Гітлянська.

Сам Володимир Меньшов передачу грошей не коментував.

Про передачу грошей, зокрема, повідомив 5 квітня російський письменник, який приєднався до сепаратистів і отримав посаду політрука одного з їхніх батальйонів Захар Прилєпін. За словами Прилєпіна, ці гроші пішли на ліки й медобладнання. СБУ вже порушила кримінальну справу проти громадянина Росії Євгена Прилєпіна, більше відомого під ім'ям Захар.