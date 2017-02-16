СБУ відкрила провадження проти Прилєпіна – речниця

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина Росії Захара Прилєпіна.

Як повідомила речниця відомства Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook, досудове розслідування ведеться за статтями «участь у діяльності терористичної організації» та «фінансування тероризму».

Напередодні повідомлялося, що російський письменник Захар Прилєпін став заступником командира одного з батальйонів угрупованханя «ДНР».

За даними генпрокурора України Юрія Луценка, в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, з них 28 є громадянами Росії.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».