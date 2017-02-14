(Друкуємо мовою оригіналу)

Прилепин стал называться «майором» группировки «ДНР». Кроме того, он собрал свой батальон и стал в нём «политруком». Однако литературные критики, знакомые и с творчеством Прилепина, и с ним лично, «офицерские чины» писателя воспринимают не иначе как пиар.

«Здесь идет война. Это, как во время «Великой отечественной». Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского – они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания», – заявил Захар Прилепин в интервью «Комсомольской правде», после назначения его «политруком» в группировке «ДНР».

Прилепин сразу же заявил, что писателем себя не чувствует, и книги можно писать до тех пор, пока не окажешься в гробу. А вот убивать он готов.

«Я – «офицер». Естественно, придется стрелять», – сказал Прилепин, сравнивший себя с апологетами русской и советской литературы, бывшими в чинах офицеров.

Однако же график гастролей Прилепина по России уже расписан на февраль и март нынешнего года, свидетельствует его именной сайт.

И когда гастролер будет руководить своим батальоном – неизвестно. Такие заявления, скорее всего, являются пиар-акцией, говорит литературный критик Юрий Володарский.

«Что касается того, не заигрался ли Прилепин, то это мы узнаем, если его убьют, то действительно заигрался. А если продажи книг после этой пиар-акции вырастут, то это будет успех. Прилепин – «майор» «ДНР» – это, конечно же, всё очень красиво для его сторонников. Но если посмотреть на график выступлений Прилепина в ближайшее время, то становится понятно, что на Донбассе он будет проводить не так уж много времени. Покрасовался в камуфляже, дал интервью и поехал презентовать свои книжки. Потом он вернётся на Донбасс, и если его постигнет судьба «Гиви» или «Моторолы», то я не удивлюсь, но и не очень-то расстроюсь», – говорит Володарский. Критик лично знаком с Захаром Прилепиным и отмечает, что Прилепин всегда был сторонником бунтов.

Так же пиаром перевоплощение писателя в политрука сепаратистов считает и донецкий блогер Денис Казанский, отмечающий, что Прилепин не станет новым харизматичным лидером боевиков, за которым пойдёт народ.

«Я думаю, что это его личный пиар, чтобы увеличить продажи своих книг. Таких горлопанов, приезжавших из России, и призывали что-то делать, а потом уезжали и из теплых кабинетов, наблюдали, как люди умирают, их было много. Уже приезжали и Лимонов, и Кургинян, и Дугин, который призывал идти в бой», – говорит Казанский.

А присвоение звания «майора» писателю, Денис Казанский связывает с тем, что Захар Прилепин написал книгу о главаре донецких боевиков Александре Захарченко.

«Эта книжка абсолютно лживая. И Стрелков уже над ней смеялся, и Безлер. Там Захарченко предстаёт в роли героя», – рассказывает блогер.

Кто будет читать политинформацию в батальоне Прилепина во время его гастролей по России, остается неизвестным.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)