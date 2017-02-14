Для багатьох людей Прилєпін залишиться у пам'яті як людина, яка прийшла зі зброєю в чужу країну воювати – Гудков

Новину про те, що російський письменник Захар Прилєпін став заступником командира одного з батальйонів угруповання «ДНР», обговорюють і в ЗМІ, і в соцмережах. Багато хто сприйняв це повідомлення з жалем, звернувши увагу на те, що вчинок Прилєпіна, відповідно до російського законодавства, підпадає під кримінальну статтю.

Письменник Захар Прилєпін став заступником командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним, по роботі з особовим складом, тобто «політруком» або «замполітом». Прилєпін вважає себе продовжувачем традицій російських письменників «Золотого століття», які добровільно брали участь у чисельних війнах, що їх вела Росія. Російський письменник Дмитро Глуховський бачить в історії з Прилєпіним зовсім інший аспект, а саме участь в загарбницькій війні.

Це якраз приклад війни несправедливої, війни братовбивчої, яка ніякого виправдання не має!

«Що стосується ситуації тієї, чи можуть письменники, в принципі, в армії служити, напевно, такі випадки бувають, і тут важливо розрізняти праведні війни і війни неправедні. І війна в Україні між Росією й Україною, і в дуже великій мірі участь Прилєпіна як російського громадянина, а зовсім ніякого не споконвічного жителя Донбасу, що постраждав, а просто російського найманця, що відправився під якимось приводом воювати на територію іншої незалежної держави, в якихось своїх одному йому зрозумілих цілях, – мені здається, це якраз приклад війни несправедливої, війни братовбивчої, яка ніякого виправдання не має!», – зазначив Глуховський.

Письменник і влада

Військова риторика письменника, який колись позиціонував себе як опозиціонера, здивувала багатьох людей тим, що інтонаційно збігається з політичними поглядами російської влади. Письменник Дмитро Глуховський вважає, що – як і за радянських часів – російська влада намагається літературу і підкупити, і поставити собі на службу. За словами Глуховського, багато авторів заради певних благ готові йти на компроміс із владою, а деякі йдуть до неї і на службу. Жалкує, що Прилєпін поставив себе на службу, владі російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

Для багатьох людей Захар Прилєпін у пам'яті залишиться не як письменник, а як людина, яка прийшла зі зброєю в чужу країну воювати

«У якийсь момент просто його, мабуть, такі особисті інтереси збіглися з інтересами російської влади. Потім вони коли-небудь розійдуться, але для багатьох людей Захар Прилєпін у пам'яті залишиться не як письменник, до речі, у якого були непогані книжки (я маю на увазі раннього Прилєпіна), а він залишиться як людина, яка прийшла зі зброєю в чужу країну воювати. Ось це дуже сильно засмучує», – каже Гудков.

Піар на війні?

Письменник Віктор Шендерович на своїй сторінці в мережі Фейсбук написав, що в найманці з серйозної статті Кримінального кодексу Росії пішов не Захар Прилєпін, а Євген Лавлинський – таким є справжнє ім'я письменника. «У найманців немає псевдонімів, у них кликухи і позивні, в кращому випадку», – зазначає Шендерович.

Ще один російський письменник Дмитро Биков в ефірі Радіо Свобода сказав, що, на його думку, привід для обговорення тільки один – в якій мірі Захар Прилєпін дійсно буде бойовим командиром, а в якій мірі він поєднав свій бойовий репортаж з початком продажів своєї книги.