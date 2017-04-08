Євросоюз і США не визнають результати «виборів» і «референдуму» у Південній Осетії – заяви

Євросоюз і США не будуть визнавати результати «президентських виборів» і так званого референдуму про зміну назви у сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії, що заплановані на неділю, 9 квітня. Відповідні заяви оприлюднили Європейська служба зовнішніх справ та Державний департамент США.

«Європейський союз укотре заявляє про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в рамках її міжнародно визнаних кордонів», – наголосили у ЄС.

«Наша позиція щодо Абхазії і Південної Осетії чітка і послідовна. Ці регіони є невід’ємною частиною Грузії», – йдеться у заяві виконувача обов’язків речникаДерждепартаменту США Марка Тонера.

Разом із «президентськими виборами» 9 квітня сепаратисти, які контролюють Південну Осетію, планують провести референдум щодо пропозиції перейменувати регіон із «республіки Південна Осетія» у «державу Аланія».

Грузія вважає і Абхазію, і Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Після російсько-грузинської війни 2008 року Росія визнала односторонньо самопроголошену «незалежність» Південної Осетії й Абхазії і зберегла там тисячі військовослужбовців. Більшість країн світу натомість таку «незалежність» не визнають.