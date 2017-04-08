У Сербії мітингують проти новообраного президента Вучича

У Белграді тисячі людей у суботу мітингують проти обрання на посаду президента Александра Вучича, що донедавна очолював сербський уряд.

Опозиція і її прихильники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями. Вони також називають його автократичним лідером, а його «Сербську прогресивну партію» звинувачують у корупції.

Одночасно з протестом проти Вучича в урядовому кварталі Белграда у суботу триває й мітинг із вимогою підвищити соціальні стандарти для громадян.

Александр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня із результатом у 55 відсотків. Протести опозиції у Сербії тривають увесь тиждень, водночас у ЄС уже привітали Вучича з перемогою.

Александр Вучич декларує прихильність євроінтеграційному напрямку Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки країни з Росією. Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.