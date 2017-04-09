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09 Квітень 2017, Київ 12:46
Новини | Міжнародні

У Єгипті 13 людей загинули від вибуху в церкві

У грудні 2016 року в соборі Каїра також стався вибух, тоді загинули 25 людей

Принаймні 13 людей загинули і 42 дістали поранення через вибух у християнській церкві у єгипетському місті Танта, що розташоване у дельті Нілу. Про це повідомляє державне телебачення Єгипту. У момент вибуху в церкві християни саме відзначали свято Вербної неділі.

Представник Міністерства охорони здоров'я країни Халед Мегахед підтвердив втрати від нападу в інтерв'ю з місцевими та державними ЗМІ.

Християни становлять близько 10 відсотків населення Єгипту і неодноразово були мішенню ісламських екстремістів.

У грудні 2016 року через вибух неподалік коптського собору у столиці Єгипту Каїрі загинуло 25 людей, нападники кинули вибухівку в церкву Святого Петра, що поруч із собором Святого Марка – центром коптської православної церкви в Єгипті.

Коптська православна церква – офіційна назва християнської церкви у Єгипті.

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