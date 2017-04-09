Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
09 Квітень 2017, Київ 17:19
Відео

Відео очевидців вибуху в Єгипті

Відео очевидців вибуху в Єгипті
Будь ласка, зачекайте
0:00:46
0:00:00 /0:00:46
ЗАВАНТАЖИТИ

(Увага! Відео містить шокуючі кадри) В Єгипті у Вербну неділю два християнських храми зазнали нападів. Спочатку стався вибух у церкві міста Танта, а вже через кілька годин другий вибух пролунав у коптській церкві Олександрії. Загальна кількість жертв від цих нападів сягнула 36 людей. Вибухи сталися, коли християни саме відзначали велике релігійне свято – Вербну неділю. Християнська церква у Єгипті офіційно називається коптською. Християни становлять близько 10 відсотків населення країни й неодноразово були мішенню ісламських екстремістів. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG