Відео очевидців вибуху в Єгипті

(Увага! Відео містить шокуючі кадри) В Єгипті у Вербну неділю два християнських храми зазнали нападів. Спочатку стався вибух у церкві міста Танта, а вже через кілька годин другий вибух пролунав у коптській церкві Олександрії. Загальна кількість жертв від цих нападів сягнула 36 людей. Вибухи сталися, коли християни саме відзначали велике релігійне свято – Вербну неділю. Християнська церква у Єгипті офіційно називається коптською. Християни становлять близько 10 відсотків населення країни й неодноразово були мішенню ісламських екстремістів. (Відео Reuters)