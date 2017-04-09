У Єгипті стався другий вибух у церкві: загальна кількість жертв перевищила 35

В Єгипті стався другий протягом дня вибух у коптській церкві. Цього разу нападу зазнав храм у місті Олександрія, загинули 11 осіб і поранені 35.

Цей вибух стався через кілька годин після нападу на храм у місті Танта, кількість жертв там зросла до 21, поранені 60.

Таким чином, загальна кількість жертв від нападів на церкви у Єгипті цього дня становить, за повідомленням и на цей момент, щонайменше 36 осіб.

Вибухи сталися, коли християни саме святкували Вербну неділю.

Церква у місті Танта

Християни становлять близько 10 відсотків населення Єгипту і неодноразово були мішенню ісламських екстремістів.

У грудні 2016 року через вибух неподалік коптського собору у столиці Єгипту Каїрі загинуло 25 людей, нападники кинули вибухівку в церкву Святого Петра, що поруч із собором Святого Марка – центром коптської православної церкви в Єгипті.

Коптська православна церква – офіційна назва християнської церкви у Єгипті.