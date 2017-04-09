У Єгипті стався другий вибух у церкві: загальна кількість жертв перевищила 35

В Єгипті стався другий протягом дня вибух у коптській церкві. Цього разу нападу зазнав храм у місті Олександрія, загинули 11 осіб і поранені 35.
Цей вибух стався через кілька годин після нападу на храм у місті Танта, кількість жертв там зросла до 21, поранені 60.
Таким чином, загальна кількість жертв від нападів на церкви у Єгипті цього дня становить, за повідомленням и на цей момент, щонайменше 36 осіб.
Вибухи сталися, коли християни саме святкували Вербну неділю.
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Церква у місті Танта
Християни становлять близько 10 відсотків населення Єгипту і неодноразово були мішенню ісламських екстремістів.
У грудні 2016 року через вибух неподалік коптського собору у столиці Єгипту Каїрі загинуло 25 людей, нападники кинули вибухівку в церкву Святого Петра, що поруч із собором Святого Марка – центром коптської православної церкви в Єгипті.
Коптська православна церква – офіційна назва християнської церкви у Єгипті.
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