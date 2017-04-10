В Одесі посилені заходи безпеки в річницю визволення міста від нацистів

В Одесі, яка 10 квітня відзначає 73-тю річницю звільнення від нацистів, посилені заходи безпеки, всього до забезпечення правопорядку залучено 1200 правоохоронців. Це в тому числі представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби з інших регіонів України, повідомив начальник поліції Одещини Дмитро Головін, який обіймає посаду з листопада 2016 року.

Він попередив про «негайну та жорстку» реакцію правоохоронців на будь-які спроби дестабілізації ситуації, на появу радянської символіки під час пам’ятних заходів тощо. «Одеса — українське місто. Символіка інших колишніх держав тут не потрібна. Вона буде розцінюватись як провокація для створення картинки для журналістів, які для цього сюди приїдуть», — зазначив Головін.

Торік у день визволення Одеси через «георгіївську стрічку» на Алеї Слави біля пам’ятника Невідомому матросу сталася сутичка між представниками так званого «Антимайдану» та проукраїнськими активістами.

Як повідомив один із активістів одеського суспільно-політичного руху «Куликове поле», представник «Союзу лівих сил», уродженець Лівану Моріс Ібрагім, 10 квітня 2017 року його викликали до Управління СБУ в Одеській області. Повістку про виклик він оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі й закликав однодумців прийти на Алею Слави, що в парку імені Шевченка. «Давайте покажемо, що їхні (Служби безпеки — ред.) методи не зможуть заборонити одеситам відзначати священні дати», — написав він.

29 березня начальник Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом Служби безпеки України Віктор Кононенко оцінив як «достатньо високий» нинішній рівень терористичної загрози в Одеській області. Він пов’язав це з наближенням третьої річниці подій 2 травня в Одесі, коли під час масових заворушень і пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі 48 людей загинули, а близько 200 були поранені. «Терористичні прояви – один зі способів розхитати ситуацію (всередині країни – ред.)», — додав Віктор Кононенко.