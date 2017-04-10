У Стокгольмі відбулася «маніфестація любові» у відповідь на теракт

У столиці Швеції Стокгольмі 9 квітня відбулася масова акція, названа «маніфестацією любові». Тисячі людей зібралися в центрі міста, в кількох сотнях метрах від місця теракту 7 квітня. Учасники маніфестації вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

На площі виступили політики, організатор акції – популярний блогер Дамон Расті, музиканти і співаки. Присутні тримали в руках таблички з написами «Стокгольм у моєму серці», «Ми засуджуємо терор і насильство» тощо. Багато учасників принесли з собою свічки.

У п'ятницю, 7 квітня, в центрі Стокгольма вантажівка наїхала на перехожих, після чого врізалася у вітрину магазину і загорілася. Поліція підтвердила загибель чотирьох людей, поранень зазнали ще 15.

Головним підозрюваним є 39-річний виходець із Узбекистану. Поліція повідомила про його симпатії до екстремістських організацій, зокрема, угруповання «Ісламська держава». З’ясувалося також, що цій особі було відмовлено у праві на постійне проживання в Швеції, чоловікові загрожувала депортація.